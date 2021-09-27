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Минздрав требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации

Автор: Илона Свиридова

Министерство здравоохранения Украины требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации в их больницах. Их могут отстранять от обязанностей на время следствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минздрава.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на сегодня на нескольких врачей уже завели уголовные дела за подделку свидетельств.

"Мы официально направим представление к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, - объединенным территориальным общинам - с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах", - добавил он.

Если следствие выявит, что главный врач был непричастным к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии больницы и разрыв ее контракта с Национальной службой здоровья. После этого территориальная община будет финансировать больницу самостоятельно.

Напомним, сегодня прошло совещание у президента Украины Владимир Зеленский, по итогам которого Кабмин в ближайшее время должен предложить меры для борьбы с подделкой тестов и сертификатов о вакцинации.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцинация