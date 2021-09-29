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Минздрав утилизирует 34 тысячи доз вакцины Pfizer

Автор: Валерия Полищук, Ульяна Безпалько

Министерство здравоохранения Украины отправит на утилизацию партию вакцин от Pfizer в объеме 34 тысяч доз. Ее не запускали в использование из-за того, что в Минздраве подозревали нарушение условий хранения.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.

"Раньше была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четких доказательств, что температурный режим действительно был нарушен", - заявил министр.

По его словам, сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.

При этом Ляшко добавил, что вакцину AstraZeneca в размере 1,7 тысячи доз, у которых также заканчивается срок хранения в октябре, используют до конца сентября.

Ляшко уточнил, что в целом проблем с остатками неиспользованных вакцин нет и никому передавать или перепродавать их не собираются.

Напомним, ранее Ляшко заявлял, что Украина может поделиться дозами, у которых истекает срок годности, с другими странами.

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Министерство здравоохранения УкраиныВиктор ЛяшкоВакцина от коронавируса