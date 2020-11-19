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Минздрав ведет переговоры с шестью компаниями о вакцине от COVID-19

Новина українською → Киев, Четверг 19 ноября 2020 19:31
Минздрав ведет переговоры с шестью компаниями о вакцине от COVID-19 Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения ведет переговоры с шестью мировыми компаниями по поставке вакцины от коронавируса в Украину. Минздрав ищет дополнительные источники получения вакцины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, сейчас Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины от коронавируса, ведь за счет лишь одной компании Минздрав не сможет обеспечить вакциной все население страны.

"Мы уже на этапе подписания соответствующих документов. Это компания Moderna, мы находимся с ними в переговорах. Я также недавно говорил с главой Минздрава США. Главная тема - это переговоры с компаниями Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Кроме того, это английская компания AstraZeneca. Также есть две китайские компании, с которыми мы ведем переговоры", - рассказал Степанов.

Напомним, в Минздраве назвали размер первой партии вакцины от коронавируса, которую Украина бесплатно получит в рамках глобального механизма COVAX.

Кроме того, в Минздраве рассказали, сколько будет стоить одна доза вакцины от COVID-19 для Украины в рамках COVAX, которую страна сможет купить дополнительно.

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