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МОЗ веде переговори з шістьма компаніями про вакцину від COVID-19

Новость на русском → Київ, Четвер 19 листопада 2020 19:31
МОЗ веде переговори з шістьма компаніями про вакцину від COVID-19 Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я веде переговори з шістьма світовими компаніями щодо постачання вакцини від коронавірусу в Україну. МОЗ шукає додаткові джерела отримання вакцини.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами міністра, зараз Україна веде переговори з усіма виробниками вакцини від коронавірусу, адже за рахунок лише однієї компанії МОЗ не зможе забезпечити вакциною все населення країни.

"Ми вже на етапі підписання відповідних документів. Це компанія Moderna, ми знаходимося з ними у перемовинах. Я також нещодавно говорив з очільником МОЗ США. Головна тема - це переговори з компаніями Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Крім того, це англійська компанія AstraZeneca. Також є дві китайські компанії, з якими ми ведемо переговори", - розповів Степанов.

Нагадаємо, у МОЗ назвали розмір першої партії вакцини від коронавірусу, яку Україна безкоштовно отримає в рамках глобального механізму COVAX.

Крім того, у МОЗ розповіли, скільки коштуватиме одна доза вакцини від COVID-19 для України в рамках COVAX, яку країна зможе купити додатково.

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