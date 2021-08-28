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Минздрав выполнит план по 10 млн прививок от COVID c небольшой задержкой

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Украина, Суббота 28 августа 2021 15:19
Минздрав выполнит план по 10 млн прививок от COVID c небольшой задержкой Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

До конца лета в Украине будет сделано почти 10 млн прививок от COVID-19. План будет выполнен с небольшой задержкой.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил министр, на 27 августа сделано уже 8,8 млн прививок.

"За август мы сделали 3,2 млн прививок. То есть мы приближаемся к той цифре, о которой я говорил. Возможно, если не праздники, то мы бы с легкостью вышли на 10 млн. Сейчас мы выйдем на эту цифру, вероятно, с задержкой в неделю - это максимум", - сказал Ляшко.

По его словам, в Украину суммарно уже завезли 19,2 млн доз вакцин и поставки будут постоянно продолжаться.

Напомним, за 7 месяцев 2021 года расходы из государственного бюджета на борьбу с COVID-19 составили 29 млрд гривен. В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд гривен.

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