Минздрав выполнит план по 10 млн прививок от COVID c небольшой задержкой
До конца лета в Украине будет сделано почти 10 млн прививок от COVID-19. План будет выполнен с небольшой задержкой.
Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.
Как отметил министр, на 27 августа сделано уже 8,8 млн прививок.
"За август мы сделали 3,2 млн прививок. То есть мы приближаемся к той цифре, о которой я говорил. Возможно, если не праздники, то мы бы с легкостью вышли на 10 млн. Сейчас мы выйдем на эту цифру, вероятно, с задержкой в неделю - это максимум", - сказал Ляшко.
По его словам, в Украину суммарно уже завезли 19,2 млн доз вакцин и поставки будут постоянно продолжаться.
Напомним, за 7 месяцев 2021 года расходы из государственного бюджета на борьбу с COVID-19 составили 29 млрд гривен. В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд гривен.