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Минздрав о запасах кислорода: больные потребляют почти столько, сколько успевают производить

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Украина, Четверг 11 ноября 2021 19:08
Минздрав о запасах кислорода: больные потребляют почти столько, сколько успевают производить Фото: сколько кислорода потребляют COVID-пациенты (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Из-за штамма коронавируса "Дельта" больные начали больше потреблять кислорода. Сегодня один пациент с коронавирусом потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем было весной этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечают в министерстве, объемы потребления кислорода COVID-пациентами продолжает расти.

"Если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября - 378 тонн в сутки. Разница - почти 100 тонн. К примеру, общее производство профильными предприятиями кислорода составляет около 400 тонн в сутки", - отметили в Минздраве.

По данным министерства, суточное потребление баллонов с кислородом в больницах выросло почти вдвое. Например, 19 октября по всей Украине был потреблен 6 841 баллон, а уже 7 ноября таких баллонов было 11 594. Одного баллона хватает на 15-30 минут.

"В то же время министерству удалось перекрыть критическую потребность в кислороде, которая произошла из-за регламентных работ у двух крупнейших производителей. Сейчас каждое медицинское учреждение обеспечено кислородом", - заверили в Минздраве.

Минздрав о запасах кислорода: больные потребляют почти столько, сколько успевают производить

Напомним, на прошлой неделе президент подписал закон о выделении дополнительных средств на обеспечение больниц кислородом для COVID-пациентов.

Кроме того, как писало РБК-Украина, Минздраву поручили информировать граждан о ситуации с кислородом в больницах

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