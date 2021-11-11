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МОЗ про запаси кисню: хворі споживають майже стільки, скільки встигають виробляти

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Україна, Четвер 11 листопада 2021 19:08
МОЗ про запаси кисню: хворі споживають майже стільки, скільки встигають виробляти Фото: скільки кисню споживають COVID-пацієнти (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Через штам коронавірусу "Дельта" хворі почали більше споживати кисню. Сьогодні один пацієнт з коронавірусом споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж було навесні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я України.

Як наголошують в міністерстві, обсяги споживання кисню COVID-пацієнтами продовжує рости.

"Якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада - 378 тонн за добу. Різниця - майже 100 тонн. До прикладу, загальне виробництво профільними підприємствами кисню складає близько 400 тонн за добу", - зазначили в МОЗ.

За даними міністерства, добове споживання балонів з киснем в лікарнях зросло майже вдвічі. Наприклад, 19 жовтня по всій Україні було спожито 6 841 балон, а вже 7 листопада таких балонів було 11 594. Одного балону вистачає на 15-30 хвилин.

"Водночас міністерству вдалось перекрити критичну потребу у кисні, яка сталась через регламентні роботи у двох найбільших виробників. Наразі кожен медичний заклад забезпечений киснем", - запевнили в МОЗ.

МОЗ про запаси кисню: хворі споживають майже стільки, скільки встигають виробляти

Нагадаємо, минулого тижня президент підписав закон про виділення додаткових коштів на забезпечення лікарень киснем для COVID-пацієнтів.

Крім того, як писало РБК-Україна, МОЗу доручили інформувати громадян про ситуацію з киснем у лікарнях

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