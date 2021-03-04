ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минздрав запретил разглашать условия закупки COVID-вакцин: могут расторгнуть контракт

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 09:45
Минздрав запретил разглашать условия закупки COVID-вакцин: могут расторгнуть контракт Фото: вакцинация (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. В случае нарушения может дойти к разрыву контракта с производителем.

Об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

По ее словам, соответствующее условие в приказе Минздрава от 19 февраля, которым было распределено количество вакцин по регионам.

"Цитирую: "обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19". Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents", - сообщила она.

LIVE:

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою заступниці Міністра охорони здоров’я України Світлани Шаталової

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Wednesday, March 3, 2021

Это требование направлено руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областей Украины и города Киева, уточнила она.

Напомним, Украина закупает вакцину от коронавируса через международную компанию Crown Agents. В Минздраве объяснили смену оператора по приобретению вакцины неэффективностью работы госпредприятия "Медзакупки".

Кроме того, компания-посредник Crown Agents получает за свои услуги процент от стоимости закупленной партии. По условиям контракта с Украиной, это 1%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Вакцина закупка
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19