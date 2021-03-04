Минздрав запретил разглашать условия закупки COVID-вакцин: могут расторгнуть контракт
Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. В случае нарушения может дойти к разрыву контракта с производителем.
Об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.
По ее словам, соответствующее условие в приказе Минздрава от 19 февраля, которым было распределено количество вакцин по регионам.
"Цитирую: "обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19". Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents", - сообщила она.
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Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою заступниці Міністра охорони здоров’я України Світлани ШаталовоїPosted by Міністерство охорони здоров'я України on Wednesday, March 3, 2021
Это требование направлено руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областей Украины и города Киева, уточнила она.
Напомним, Украина закупает вакцину от коронавируса через международную компанию Crown Agents. В Минздраве объяснили смену оператора по приобретению вакцины неэффективностью работы госпредприятия "Медзакупки".
Кроме того, компания-посредник Crown Agents получает за свои услуги процент от стоимости закупленной партии. По условиям контракта с Украиной, это 1%.