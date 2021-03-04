Минздрав запретил разглашать условия закупки COVID-вакцин: могут расторгнуть контракт

Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. В случае нарушения может дойти к разрыву контракта с производителем.

Об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

По ее словам, соответствующее условие в приказе Минздрава от 19 февраля, которым было распределено количество вакцин по регионам.

"Цитирую: "обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19". Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents", - сообщила она.

LIVE: Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою заступниці Міністра охорони здоров’я України Світлани Шаталової Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Wednesday, March 3, 2021

Это требование направлено руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областей Украины и города Киева, уточнила она.