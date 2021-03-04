МОЗ заборонив розголошувати умови закупівлі COVID-вакцин: можуть розірвати контракт
МОЗ України підписав угоду з британською компанією Crown Agents, яка передбачає нерозголошення інформації про умови закупівлі COVID-вакцин. У разі порушення може дійти до розриву контракту з виробником.
Про це заявила на брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова.
За її словами, відповідна умова в наказі МОЗ від 19 лютого, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах.
"Цитую: "забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти COVID-19". Така вимога зумовлена положенням угоди між МОЗ та Crown Agents", - повідомила вона.
LIVE:
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою заступниці Міністра охорони здоров’я України Світлани ШаталовоїPosted by Міністерство охорони здоров'я України on Wednesday, March 3, 2021
Ця вимога спрямована до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я областей України та міста Києва, уточнила вона.
Нагадаємо, Україна закуповує вакцину від коронавірусу через міжнародну компанію Crown Agents. У МОЗ пояснили зміну оператора щодо придбання вакцини неефективністю роботи держпідприємства "Медзакупівлі".
Крім того, компанія-посередник Crown Agents отримує за свої послуги відсоток від вартості закупленої партії. За умовами контракту з Україною, це 1%.