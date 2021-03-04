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Минздрав запретил разглашать условия закупки COVID-вакцин: могут расторгнуть контракт

Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. В случае нарушения может дойти к разрыву контракта с производителем.

Об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

По ее словам, соответствующее условие в приказе Минздрава от 19 февраля, которым было распределено количество вакцин по регионам.

"Цитирую: "обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19". Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents", - сообщила она.

Это требование направлено руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областей Украины и города Киева, уточнила она.

Напомним, Украина закупает вакцину от коронавируса через международную компанию Crown Agents. В Минздраве объяснили смену оператора по приобретению вакцины неэффективностью работы госпредприятия "Медзакупки".

Кроме того, компания-посредник Crown Agents получает за свои услуги процент от стоимости закупленной партии. По условиям контракта с Украиной, это 1%.

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Новости Украины Вакциназакупка
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