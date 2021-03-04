Минздрав запретил разглашать условия закупки COVID-вакцин: могут расторгнуть контракт

Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. В случае нарушения может дойти к разрыву контракта с производителем.

Об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

По ее словам, соответствующее условие в приказе Минздрава от 19 февраля, которым было распределено количество вакцин по регионам.

"Цитирую: "обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19". Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents", - сообщила она.

Это требование направлено руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областей Украины и города Киева, уточнила она.