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В Минздраве назвали количество подтвержденных случаев штамма "Дельта" в Украине

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Украина, Четверг 15 июля 2021 19:34
В Минздраве назвали количество подтвержденных случаев штамма "Дельта" в Украине Фото: в Украине подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Украине на сегодняшний день официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса. При этом в стране подтвердили семь случаев "Альфа" штамма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

"13 июля Институт молекулярной биологии и генетики сообщил о результатах секвенирования 11 образцов от пациентов, собранных в период с 21 мая по 24 июня. Еще в двух пациентов из Ужгорода выявлено инфицирование коронавируса SARS-CoV-2, имеет мутацию, характерную для штамма Дельта", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что четыре образца имеют происхождение из стран Европы и РФ.

"Остальные 7 образцов - имеют мутации, характерные для штамма Альфа", - говорится в сообщении.

Напомним, в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как Украина готовится к распространению штамма "Дельта".

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