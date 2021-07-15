У МОЗ назвали кількість підтверджених випадків штаму "Дельта" в Україні

В Україні на сьогодні офіційно підтверджено чотири випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу. При цьому в країні підтвердили сім випадків "Альфа" штаму.

"13 липня Інститут молекулярної біології та генетики повідомив про результати секвенування 11 зразків від пацієнтів, зібраних у період з 21 травня по 24 червня. Ще у двох пацієнтів з Ужгорода виявлено інфікування коронавірусу SARS-CoV-2, що має мутацію, характерну для штаму Дельта", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що чотири зразки мають походження з країн Європи і РФ.

"Решта 7 зразків - мають мутації, характерні для штаму Альфа", - йдеться в повідомленні.