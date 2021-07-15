У МОЗ назвали кількість підтверджених випадків штаму "Дельта" в Україні
В Україні на сьогодні офіційно підтверджено чотири випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу. При цьому в країні підтвердили сім випадків "Альфа" штаму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я.
"13 липня Інститут молекулярної біології та генетики повідомив про результати секвенування 11 зразків від пацієнтів, зібраних у період з 21 травня по 24 червня. Ще у двох пацієнтів з Ужгорода виявлено інфікування коронавірусу SARS-CoV-2, що має мутацію, характерну для штаму Дельта", - йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується, що чотири зразки мають походження з країн Європи і РФ.
"Решта 7 зразків - мають мутації, характерні для штаму Альфа", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як Україна готується до поширення штаму "Дельта".