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У МОЗ назвали кількість підтверджених випадків штаму "Дельта" в Україні

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Україна, Четвер 15 липня 2021 19:34
У МОЗ назвали кількість підтверджених випадків штаму "Дельта" в Україні Фото: в Україні підтверджено чотири випадки зараження" Дельта " штамом (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Україні на сьогодні офіційно підтверджено чотири випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу. При цьому в країні підтвердили сім випадків "Альфа" штаму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я.

"13 липня Інститут молекулярної біології та генетики повідомив про результати секвенування 11 зразків від пацієнтів, зібраних у період з 21 травня по 24 червня. Ще у двох пацієнтів з Ужгорода виявлено інфікування коронавірусу SARS-CoV-2, що має мутацію, характерну для штаму Дельта", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що чотири зразки мають походження з країн Європи і РФ.

"Решта 7 зразків - мають мутації, характерні для штаму Альфа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як Україна готується до поширення штаму "Дельта".

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