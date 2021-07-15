В Минздраве назвали количество подтвержденных случаев штамма "Дельта" в Украине

В Украине на сегодняшний день официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса. При этом в стране подтвердили семь случаев "Альфа" штамма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья .

"13 июля Институт молекулярной биологии и генетики сообщил о результатах секвенирования 11 образцов от пациентов, собранных в период с 21 мая по 24 июня. Еще в двух пациентов из Ужгорода выявлено инфицирование коронавируса SARS-CoV-2, имеет мутацию, характерную для штамма Дельта", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что четыре образца имеют происхождение из стран Европы и РФ.

"Остальные 7 образцов - имеют мутации, характерные для штамма Альфа", - говорится в сообщении.