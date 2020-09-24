В Минздраве назвали один из основных факторов распространения COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал один из основных факторов распространения коронавируса в Украине. Речь идет о проведении массовых мероприятий.

Об этом Степанов рассказал в ходе брифинга.

Он отметил, что в Днепропетровской области и Днепр зафиксирован рост числа заболевших.

"Не очень сложно провести соответствующую "цепочку": с точки зрения проведения массовых мероприятий, которые происходили. Это еще раз говорит о том, что именно массовые мероприятия являются одним из основных факторов распространения коронавирусной болезни", - пояснил глава Минздрава.

Степанов призвал местную власть не проводить такие мероприятия, поскольку они способствуют росту числа новых случаев заболевания.

"Такие вещи как празднование дня города, или тот праздник, который мы видели в Запорожье... оно все будет приводить к росту числа заболевших. Причем, к росту достаточно мгновенному", - предупредил чиновник.

Напомним, в Украине за сутки подтвердили 3 372 новых случая коронавируса; а больше всего случаев - в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Тернопольской и Львовской областях.

Как писало РБК-Украина, в стране на пике заболеваемости коронавирусом ожидается от 3 до 5 тысяч новых случаев ежедневно.