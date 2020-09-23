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На пике заболеваемости в Украине будет до 5 тысяч случаев COVID-19 в сутки, - Рубан

Новина українською → Украина, Среда 23 сентября 2020 11:32
На пике заболеваемости в Украине будет до 5 тысяч случаев COVID-19 в сутки, - Рубан Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине на пике заболеваемости коронавирусом ожидается от трех до пяти тысяч новых случаев ежедневно. Очаги заражения будут там, где не соблюдают карантинные правила.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он подчеркнул, что всплески заболеваемости будут случаться в организованных коллективах и местах несоблюдения карантина.

"Точечные всплески мы рассматриваем в организованных коллективах - в детских дошкольных учреждениях, школах и там, где не соблюдают карантинные правила. Такие всплески будут на протяжении всего сезона", - объяснил Рубан.

По словам Рубана, в зимний период пиковые показатели заболеваемости COVID-19 будут достигать пяти тысяч новых случаев за сутки.

"При максимальной заболеваемости в Украине мы будем фиксировать ежедневно от трех до пяти тысяч случаев заражения", - сказал Рубан.

Также глава Госпотребслужбы столицы отметил, что Киев будет оставаться в "оранжевой" зоне карантина до весны следующего года.

Напомним, за вторник в Украине зафиксировали почти 3,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

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