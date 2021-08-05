ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине зафиксировали уже почти 150 случаев "Дельта"-штамма коронавируса

Новина українською →
Четверг 05 августа 2021 11:53
В Украине зафиксировали уже почти 150 случаев "Дельта"-штамма коронавируса Фото: в Украине зафиксировано 147 случаев штамма "Дельта" (Виталий Носач. РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Штамм коронавирус "Дельта" находится на территории Украины и распространяется. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного государственного санитарного врача Игоря Кузина в эфире "Украинского радио".

По его словам, еще несколько недель назад в стране было 17 случаев.

"Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны", - сказал Кузин.

Главный санврач отметил, что наибольший процент новых случаев штамма "Дельта" дают Волынская, Одесская, Тернопольская область, Черновцы и Киев.

"Действительно он распространяется быстрее, чем обычный вирус. Также он чаще приводит к госпитализации. Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от "Дельты", - отметил Кузин.

Раньше в Минздраве назавали самые распространенные симптомы при заражении штаммом "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины пандемия Коронавирус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе