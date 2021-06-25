В Минздраве назвали самые опасные штаммы коронавируса: список
Фото: в Минздраве назвали перечень наиболее опасных штаммов коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
На сегодня ученые обнаружили много различных штаммов коронавируса. Мутация - это типичное явление для всех вирусов.
В то же время, наибольшее беспокойство вызывают такие штаммы:
- "Дикий" (L) - впервые зафиксирован в Китае в декабре 2019 года;
- "Альфа" (B.1.1.7) - впервые обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года;
- "Бета" (B.1.351) - впервые зафиксирован в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года;
- "Гамма" (P.1) - впервые найден в Бразилии в январе 2021 года;
- "Дельта" (B.1.617) - впервые обнаружен в Индии в апреле 2021 года.
Сейчас специфического лечения COVID-19 не существует. Поэтому стоит, как и раньше, придерживаться правил, которые помогут защититься от заражения: соблюдать гигиену рук, носить маску, соблюдать дистанцию.
Однако лучшим способом защитить себя от коронавируса в Минздраве называют вакцинацию.
Ранее сообщалось, что сам факт попадания на территорию страны варианта "Дельта" не обязательно означает, что он вытеснит все остальные.
Напомним, что в Украине зафиксированы два случая заболевания коронавирусом "Дельта".