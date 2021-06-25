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В Минздраве назвали самые опасные штаммы коронавируса: список

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Пятница 25 июня 2021 15:03
В Минздраве назвали самые опасные штаммы коронавируса: список Фото: в Минздраве назвали перечень наиболее опасных штаммов коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодня ученые обнаружили много различных штаммов коронавируса. Мутация - это типичное явление для всех вирусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В то же время, наибольшее беспокойство вызывают такие штаммы:

  • "Дикий" (L) - впервые зафиксирован в Китае в декабре 2019 года;
  • "Альфа" (B.1.1.7) - впервые обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года;
  • "Бета" (B.1.351) - впервые зафиксирован в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года;
  • "Гамма" (P.1) - впервые найден в Бразилии в январе 2021 года;
  • "Дельта" (B.1.617) - впервые обнаружен в Индии в апреле 2021 года.

Сейчас специфического лечения COVID-19 не существует. Поэтому стоит, как и раньше, придерживаться правил, которые помогут защититься от заражения: соблюдать гигиену рук, носить маску, соблюдать дистанцию.

Однако лучшим способом защитить себя от коронавируса в Минздраве называют вакцинацию.

Ранее сообщалось, что сам факт попадания на территорию страны варианта "Дельта" не обязательно означает, что он вытеснит все остальные.

Напомним, что в Украине зафиксированы два случая заболевания коронавирусом "Дельта".

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