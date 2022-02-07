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В Минздраве назвали смертность от штамма "Омикрон"

Автор: Анастасия Рокитна

За последнюю неделю появились новые аналитические материалы, касающиеся штамма "Омикрон". В Минздраве назвали смертность от этого штамма.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы Минздрава Виктора Ляшко.

"Новый отчет от CDC показывает, что "Омикрон"-волна в среднем влечет 9 смертей на 1000 случаев заболеваний, тогда как во время "Дельта"-волны умирали в среднем 13 человек из 1000 инфицированных", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что благодаря более мощной системе тестирования (более 100 тысяч ПЦР-тестов и более 80 тысяч антигенов за сутки) в Украине способны выявлять больше случаев заражения, тем самым выдерживая среднеевропейский уровень тестирований.

"Отмечу, что благодаря вакцинации при 40 тысяч случаев за сутки мы имеем не более 4 тысяч госпитализированных. То есть лишь каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого", - добавил глава Минздрава.

Напомним, в Министерстве здравоохранения прогнозируют рост случаев заражений коронавирусом за сутки.

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