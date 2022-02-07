В Минздраве назвали смертность от штамма "Омикрон"

"Новый отчет от CDC показывает, что "Омикрон"-волна в среднем влечет 9 смертей на 1000 случаев заболеваний, тогда как во время "Дельта"-волны умирали в среднем 13 человек из 1000 инфицированных", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что благодаря более мощной системе тестирования (более 100 тысяч ПЦР-тестов и более 80 тысяч антигенов за сутки) в Украине способны выявлять больше случаев заражения, тем самым выдерживая среднеевропейский уровень тестирований.

"Отмечу, что благодаря вакцинации при 40 тысяч случаев за сутки мы имеем не более 4 тысяч госпитализированных. То есть лишь каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого", - добавил глава Минздрава.