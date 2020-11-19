В Минздраве назвали сроки подписания соглашения с COVAX

Украина готовится к подписанию соглашения с глобальным механизмом COVAX по поставке вакцины от COVID-19. Украина до конца года подпишет два соглашения с COVAX.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

На сегодняшней закрытой онлайн-конференции договорились о дальнейшем плане действий относительно поставок будущей вакцины в Украину. Первое соглашение - о технической необходимости от Украины - будет подписано до 27 ноября.

"Следующий шаг - подписание условий сотрудничества до 7 декабря", - добавили в Минздраве.

Напомним, 18 ноября глобальный механизм COVAX подтвердил выделение вакцины от коронавируса Украине, как только ее зарегистрируют. Украина бесплатно получит количество доз вакцины для 4 млн населения.

Кроме того, в Минздраве рассказали, сколько будет стоить одна доза вакцины в рамках механизма COVAX, которую Украина сможет закупить дополнительно. В Минздраве добавили, что процесс вакцинации будет состоять из введения двух доз.

Отметим, по состоянию на сегодня, по данным ВОЗ, в мире ни одна вакцина от COVID-19 не прошла окончательной регистрации. Однако на финальной стадии разработки находятся четыре вакцины.