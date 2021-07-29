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У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні

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Четвер 29 липня 2021 09:36
У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні Фото: в Україні можуть скасувати обов'язкове носіння масок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Скасування обов'язкового носіння масок в Україні можливе. Однак для цього більша частина населення повинна бути провакцинована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря Ігора Кузіна в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, ризик передачі інфекції має бути знижений до мінімума.

"Ми можемо розглядати (скасування масок, - ред.) лише тоді, коли більша частина населення є провакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію", - сказав Кузін.

Раніше повідомлялося, що в Україні росте кількість нових COVID-випадків.

Нагадаємо, в Україні вже зробили 5 млн щеплень проти COVID-19.

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