У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні
Фото: в Україні можуть скасувати обов'язкове носіння масок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Скасування обов'язкового носіння масок в Україні можливе. Однак для цього більша частина населення повинна бути провакцинована.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря Ігора Кузіна в інтерв'ю "Українській правді".
За його словами, ризик передачі інфекції має бути знижений до мінімума.
"Ми можемо розглядати (скасування масок, - ред.) лише тоді, коли більша частина населення є провакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію", - сказав Кузін.
Раніше повідомлялося, що в Україні росте кількість нових COVID-випадків.
Нагадаємо, в Україні вже зробили 5 млн щеплень проти COVID-19.