У МОЗ назвали умову скасування масок в Україні

Скасування обов'язкового носіння масок в Україні можливе. Однак для цього більша частина населення повинна бути провакцинована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря Ігора Кузіна в інтерв'ю "Українській правді" .

За його словами, ризик передачі інфекції має бути знижений до мінімума.

"Ми можемо розглядати (скасування масок, - ред.) лише тоді, коли більша частина населення є провакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію", - сказав Кузін.