В Минздраве назвали условие отмены масок в Украине

Отмена обязательного ношения масок в Украине возможна. Однако для этого большая часть населения должна быть провакцинирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санврача Игоря Кузина в интервью "Украинской правде" .

По его словам, риск передачи инфекции должен быть снижен до минимума.

"Мы можем рассматривать (отмену масок, - ред.) только тогда, когда большая часть населения является провакцинированной и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в публичном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию", - сказал Кузин.