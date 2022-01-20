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В Минздраве назвали важные отличия "Омикрона" от других штаммов

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Киев, Четверг 20 января 2022 09:56
В Минздраве назвали важные отличия "Омикрона" от других штаммов Фото: названы важные отличия "Омикрона" от других штаммов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал важные отличия "Омикрона" от других штаммов. В частности, у этого варианта коронавируса значительно короче инкубационный период.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы Минздрава Украины Виктора Ляшко.

В Минздраве объяснили, чем "Омикрон" отличается от других вариантов коронавируса. В частности, у этого штамма:

  • значительно более короткий инкубационный период, по предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней, передается в 7 раз быстрее, по сравнению с ранее циркулирующим штаммом "Дельта";
  • человек, заболевший, может быть заразным (т.е. инфицировать других) уже в первые сутки после инфицирования;
  • значительно чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% для "Дельты"), но авторы проведенных исследований отмечают, что боль в горле нельзя считать специфической именно для симптома "Омикрона";
  • по сравнению с предыдущими штаммами, "Омикроном" начали чаще болеть дети.

Напомним, новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали в ряде областей Украины.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, какие симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон".

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