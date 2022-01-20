В Минздраве назвали важные отличия "Омикрона" от других штаммов
Фото: названы важные отличия "Омикрона" от других штаммов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал важные отличия "Омикрона" от других штаммов. В частности, у этого варианта коронавируса значительно короче инкубационный период.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы Минздрава Украины Виктора Ляшко.
В Минздраве объяснили, чем "Омикрон" отличается от других вариантов коронавируса. В частности, у этого штамма:
- значительно более короткий инкубационный период, по предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней, передается в 7 раз быстрее, по сравнению с ранее циркулирующим штаммом "Дельта";
- человек, заболевший, может быть заразным (т.е. инфицировать других) уже в первые сутки после инфицирования;
- значительно чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% для "Дельты"), но авторы проведенных исследований отмечают, что боль в горле нельзя считать специфической именно для симптома "Омикрона";
- по сравнению с предыдущими штаммами, "Омикроном" начали чаще болеть дети.