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У МОЗ назвали важливі відмінності "Омікрону" від інших штамів

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Київ, Четвер 20 січня 2022 09:56
У МОЗ назвали важливі відмінності "Омікрону" від інших штамів Фото: названо важливі відмінності "Омікрону" від інших штамів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав важливі відмінності "Омікрону" від інших штамів. Зокрема, у цього варіанту коронавірусу значно коротший інкубаційний період.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг голови МОЗ України Віктора Ляшка.

У МОЗ пояснили, чим "Омікрон" відрізняється від інших варіантів коронавірусу. Зокрема, у цього штаму:

  • значно коротший інкубаційний період, за попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів передається в 7 разів швидше, в порівнянні з штамом "Дельта", що циркулював раніше;
  • людина, яка захворіла, може бути заразною (тобто інфікувати інших) вже у першу добу після інфікування;
  • значно частіше виникає біль у горлі (у 53% випадків проти 34% для "Дельти"), але автори проведених досліджень зазначають, що біль у горлі не можна вважати специфічним саме для симптому "Омікрона";
  • в порівнянні з попередніми штамами, "Омікроном" стали частіше хворіти діти.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в ряді областей України.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, які симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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