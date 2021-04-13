В Минздраве обнародовали состав вакцин от коронавируса, которые используют в Украине

В Министерстве здравоохранения обнародовали состав вакцин от коронавируса, которые используются на территории Украины. Состав нужно знать, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава .

Сейчас в Украине уже используют вакцину Covieshield/AstraZeneca и ожидают вакцину AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Состав вакцин против COVID-19 зависит от технологии, которая использовалась для их разработки. Однако вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.

"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшую больницу", - объясняют в министерстве.

Инфографика: состав вакцин (facebook.com/moz.ukr)