В Минздраве обнародовали состав вакцин от коронавируса, которые используют в Украине
В Министерстве здравоохранения обнародовали состав вакцин от коронавируса, которые используются на территории Украины. Состав нужно знать, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Сейчас в Украине уже используют вакцину Covieshield/AstraZeneca и ожидают вакцину AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Состав вакцин против COVID-19 зависит от технологии, которая использовалась для их разработки. Однако вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.
"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшую больницу", - объясняют в министерстве.
Инфографика: состав вакцин (facebook.com/moz.ukr)
Напомним, на этой неделе в Украину должны доставить 117 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer.
Подробнее о разделе вакцин читайте в материале РБК-Украина "CoviShield, CoronaVac, Pfizer: кто какую вакцину получит в Украине".