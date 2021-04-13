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У МОЗ оприлюднили склад вакцин від коронавіруса, які використовують в Україні 

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 15:07
У МОЗ оприлюднили склад вакцин від коронавіруса, які використовують в Україні  Фото: у МОЗ назвали склад вакцин проти коронавіруса (Getty Images)
Автор: Инна Собора

У Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили склад вакцин від коронавіруса, які використовуються на території України. Склад потрібно знати, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Наразі в Україні вже використовують вакцину Covieshield/AstraZeneca та очікують на вакцину AstraZeneca південнокорейського виробника SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Склад вакцин проти COVID-19 залежить від технології, що використовувалася для їх розробки. Однак вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.

"Важливо знати склад, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення. Якщо ви маєте підозру, що у вас можете бути алергічна реакція, обов’язково зверніться до вашого сімейного лікаря чи терапевта найближчої лікарні", - пояснюють в міністерстві.

Інфографіка: склад вакцин (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, цього тижня в Україну мають доставити 117 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.

Детальніше про розподіл вакцин читайте в матеріалі РБК-Україна "CoviShield, CoronaVac, Pfizer: хто яку вакцину отримає в Україні".

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