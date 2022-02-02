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В Минздраве официально назвали области-кандидаты на "красную" зону

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Киев, Среда 02 февраля 2022 10:48
В Минздраве официально назвали области-кандидаты на "красную" зону Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. В Министерстве здравоохранения назвали области-кандидаты на "красную" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

По его словам, в "красную" зону в ближайшее время могут перевести такие области:

  1. Волынскую,
  2. Донецкую,
  3. Житомирскую,
  4. Закарпатскую,
  5. Одесскую,
  6. Сумскую.

Кузин отметил, что в этих областях наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.

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