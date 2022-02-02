В Минздраве официально назвали области-кандидаты на "красную" зону

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. В Министерстве здравоохранения назвали области-кандидаты на "красную" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

По его словам, в "красную" зону в ближайшее время могут перевести такие области:

Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Закарпатскую, Одесскую, Сумскую.

Кузин отметил, что в этих областях наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.

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