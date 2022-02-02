В Минздраве официально назвали области-кандидаты на "красную" зону
Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. В Министерстве здравоохранения назвали области-кандидаты на "красную" зону.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.
По его словам, в "красную" зону в ближайшее время могут перевести такие области:
- Волынскую,
- Донецкую,
- Житомирскую,
- Закарпатскую,
- Одесскую,
- Сумскую.
Кузин отметил, что в этих областях наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.
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