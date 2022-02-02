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У МОЗ офіційно назвали області-кандидати на "червону" зону

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Київ, Середа 02 лютого 2022 10:48
У МОЗ офіційно назвали області-кандидати на "червону" зону Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. У Міністерстві охорони здоров'я назвали області-кандидати на "червону" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

За його словами, у "червону" зону найближчим часом можуть перевести такі області:

  1. Волинську,
  2. Донецьку,
  3. Житомирську,
  4. Закарпатську,
  5. Одеську,
  6. Сумську.

Кузін зазначив, що в цих областях спостерігається загрозлива епідемічна ситуація.

Нагадаємо, "жовта" зона карантину скоротилась вдвічі. Зараз в цій зоні перебувають дві області - Кіровоградська та Полтавська.

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