У МОЗ офіційно назвали області-кандидати на "червону" зону
Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. У Міністерстві охорони здоров'я назвали області-кандидати на "червону" зону.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
За його словами, у "червону" зону найближчим часом можуть перевести такі області:
- Волинську,
- Донецьку,
- Житомирську,
- Закарпатську,
- Одеську,
- Сумську.
Кузін зазначив, що в цих областях спостерігається загрозлива епідемічна ситуація.
Нагадаємо, "жовта" зона карантину скоротилась вдвічі. Зараз в цій зоні перебувають дві області - Кіровоградська та Полтавська.