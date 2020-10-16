UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минздраве опровергли слухи о получении медиками доплат по поминутной тарификации

Автор: Артур Родивилов

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что врачи, которые непосредственно лечат больных коронавирусом, получают доплаты в 300%, не по поминутной тарификации. Механизм выплаты этих средств исходит из количества медиков, работающих с пациентом.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что подтверждения информации о поминутной тарификации нет, но, если ему предоставят доказательства конкретной больницы, он будет разбираться с этим:

"То, что касается выплат 300%, ни в одном нормативном акте, ни в одном постановлении, ни в одном договоре такой опции нет. Если такое происходит в какой-то конкретной больнице, мы разбираемся с такой конкретной больницей. Я еще раз могу подтвердить, у нас такого нет", - заявил Степанов.

Самые читаемые новости

Он добавил, что действительно бывает ситуации, когда некоторые больницы начинают держать средства у себя на счетах, не выплачивая до конца доплаты медикам.

"Мы в каждом конкретном случае разбираемся", - отметил Степанов.

Напомним, Нацслужба здоровья по состоянию на сейчас перечислила заведениям более 1,3 млрд гривен на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров инициирует увольнение в регионах в связи с задержкой с доплатами медикам.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус