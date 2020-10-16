В Минздраве опровергли слухи о получении медиками доплат по поминутной тарификации

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что врачи, которые непосредственно лечат больных коронавирусом, получают доплаты в 300%, не по поминутной тарификации. Механизм выплаты этих средств исходит из количества медиков, работающих с пациентом.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что подтверждения информации о поминутной тарификации нет, но, если ему предоставят доказательства конкретной больницы, он будет разбираться с этим:

"То, что касается выплат 300%, ни в одном нормативном акте, ни в одном постановлении, ни в одном договоре такой опции нет. Если такое происходит в какой-то конкретной больнице, мы разбираемся с такой конкретной больницей. Я еще раз могу подтвердить, у нас такого нет", - заявил Степанов.

Он добавил, что действительно бывает ситуации, когда некоторые больницы начинают держать средства у себя на счетах, не выплачивая до конца доплаты медикам.

"Мы в каждом конкретном случае разбираемся", - отметил Степанов.

Напомним, Нацслужба здоровья по состоянию на сейчас перечислила заведениям более 1,3 млрд гривен на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров инициирует увольнение в регионах в связи с задержкой с доплатами медикам.