В Минздраве оценили угрозу распространения штамма "Дельта" в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Романа Родины в ходе брифинга.

Он напомнил, что сейчас границы в Украине пока не закрыты.

"Угроза распространения "Дельта"-штамма в Украине реальна, она существует... Сейчас мы держимся на цифрах прошлого года этого же самого периода. но, учитывая, что штамм "Дельта" есть в мире, он может попасть в Украину. У нас уже было два таких случая зафиксировано. Он может распространяться", - сказал Родина.