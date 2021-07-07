ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У МОЗ оцінили загрозу розповсюдження штаму "Дельта" в Україні

Новость на русском →
Середа 07 липня 2021 14:50
У МОЗ оцінили загрозу розповсюдження штаму "Дельта" в Україні Фото: в Україні може розповсюдитися штам коронавірусу "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні існує загроза розповсюдження штаму коронавірусу "Дельта". Поки було зафіксовано два таких випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Романа Родини в ході брифінгу.

Він нагадав, що зараз кордони в Україні поки не закриті.

"Загроза розповсюдження "Дельта"-штаму в Україні реальна, вона існує... Наразі ми тримаємося на цифрах минулого року цього ж самого періоду. але, враховуючи, що штам "Дельта" є в світі, він може потрапити в Україну. У нас вже було два таких випадки зафіксовано. Він може розповсюджуватися", - сказав Родина.

Раніше попри стабільну ситуацію з COVID-19 в Україні, експерти попередили про можливе погіршення в кінці липня. Наразі в Європі стрімко поширюється новий штам коронавірусу "Дельта".

РБК-Україна писало, що колективний імунітет від коронавірусу в Україні може бути сформований до кінця поточного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус Коронавірус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус