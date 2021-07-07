У МОЗ оцінили загрозу розповсюдження штаму "Дельта" в Україні
В Україні існує загроза розповсюдження штаму коронавірусу "Дельта". Поки було зафіксовано два таких випадки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Романа Родини в ході брифінгу.
Він нагадав, що зараз кордони в Україні поки не закриті.
"Загроза розповсюдження "Дельта"-штаму в Україні реальна, вона існує... Наразі ми тримаємося на цифрах минулого року цього ж самого періоду. але, враховуючи, що штам "Дельта" є в світі, він може потрапити в Україну. У нас вже було два таких випадки зафіксовано. Він може розповсюджуватися", - сказав Родина.
Раніше попри стабільну ситуацію з COVID-19 в Україні, експерти попередили про можливе погіршення в кінці липня. Наразі в Європі стрімко поширюється новий штам коронавірусу "Дельта".
РБК-Україна писало, що колективний імунітет від коронавірусу в Україні може бути сформований до кінця поточного року.