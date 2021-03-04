В Минздраве планируют провакцинировать четверть миллиона человек в марте

Министерство здравоохранения Украины планирует в марте провакцинировать 250 тысяч человек. При этом уже с 10 марта намерены делать от 10 до 20 тысяч прививок в сутки.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"Уже с 10 марта мы должны выйти на показатель 10-20 тысяч прививок в сутки. И дальше эта динамика будет расти. Все будет зависеть исключительно от количества вакцин, которая находится на территории нашей страны", - заявил он.

Ляшко отметил, что 3 марта вакцинацию проводили 45 мобильных бригад.

"Сейчас мы больше всего вакцинируем работников учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь больным с коронавирусной болезнью. Дополнительно привлекаем еще соматические отделения, которые не лечат больных COVID, но находятся на территории больниц с отделениями, где лечат больных COVID. Привлекаем экстренную медицинскую помощь и, таким образом, расширяем как и количество охвата, так и наши группы", - добавил он.

По словам главного санврача, в Украине прививку от коронавируса получили 1436 человек старше 60 лет.

"Это 15% от всех провакцинированных в нашей стране", - добавил он.