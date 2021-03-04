У МОЗ планують провакцинувати чверть мільйона осіб у березні
Міністерство охорони здоров'я України планує в березні провакцинувати 250 тисяч осіб. При цьому вже з 10 березня мають намір робити від 10 до 20 тисяч щеплень в добу.
"Вже з 10 березня ми повинні вийти на показник 10-20 тисяч щеплень в добу. І далі ця динаміка буде зростати. Все буде залежати виключно від кількості вакцин, яка знаходиться на території нашої країни", - заявив він.
Ляшко зазначив, що 3 березня вакцинацію проводили 45 мобільних бригад.
"Зараз ми найбільше вакцинуємо працівників закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Додатково залучаємо ще соматичні відділення, які не лікують хворих на COVID, але знаходяться на території лікарень з відділеннями, де лікують хворих на COVID. Залучаємо екстрену медичну допомогу і, таким чином, розширюємо як і кількість охоплення, так і наші групи", - додав він.
За словами головного санлікаря, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 1436 осіб старше 60 років.
"Це 15% від всіх провакцинованих в нашій країні", - додав він.
Нагадаємо, в Україні на сьогодні вакциновано від COVID майже 10 тисяч осіб.
При цьому було зафіксовано понад 100 побічних ефектів. Лише один випадок був кваліфікований як серйозний.
Додамо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до кінця тижня в Україні повинні вийти на показник в 10 тисяч щеплених людей на добу.
Раніше повідомлялося, що записалися на вакцинацію вже 100 тисяч українців.