У МОЗ планують провакцинувати чверть мільйона осіб у березні

Міністерство охорони здоров'я України планує в березні провакцинувати 250 тисяч осіб. При цьому вже з 10 березня мають намір робити від 10 до 20 тисяч щеплень в добу.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Вже з 10 березня ми повинні вийти на показник 10-20 тисяч щеплень в добу. І далі ця динаміка буде зростати. Все буде залежати виключно від кількості вакцин, яка знаходиться на території нашої країни", - заявив він.

Ляшко зазначив, що 3 березня вакцинацію проводили 45 мобільних бригад.

"Зараз ми найбільше вакцинуємо працівників закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Додатково залучаємо ще соматичні відділення, які не лікують хворих на COVID, але знаходяться на території лікарень з відділеннями, де лікують хворих на COVID. Залучаємо екстрену медичну допомогу і, таким чином, розширюємо як і кількість охоплення, так і наші групи", - додав він.

За словами головного санлікаря, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 1436 осіб старше 60 років.

"Це 15% від всіх провакцинованих в нашій країні", - додав він.