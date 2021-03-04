В Минздраве планируют провакцинировать четверть миллиона человек в марте

Министерство здравоохранения Украины планирует в марте провакцинировать 250 тысяч человек. При этом уже с 10 марта намерены делать от 10 до 20 тысяч прививок в сутки.
"Уже с 10 марта мы должны выйти на показатель 10-20 тысяч прививок в сутки. И дальше эта динамика будет расти. Все будет зависеть исключительно от количества вакцин, которая находится на территории нашей страны", - заявил он.
Ляшко отметил, что 3 марта вакцинацию проводили 45 мобильных бригад.
"Сейчас мы больше всего вакцинируем работников учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь больным с коронавирусной болезнью. Дополнительно привлекаем еще соматические отделения, которые не лечат больных COVID, но находятся на территории больниц с отделениями, где лечат больных COVID. Привлекаем экстренную медицинскую помощь и, таким образом, расширяем как и количество охвата, так и наши группы", - добавил он.
По словам главного санврача, в Украине прививку от коронавируса получили 1436 человек старше 60 лет.
"Это 15% от всех провакцинированных в нашей стране", - добавил он.
Напомним, в Украине на сегодня вакцинировали от COVID почти 10 тысяч человек.
При этом было зафиксировано более 100 побочных эффектов. Лишь один случай был квалифицирован как серьезный.
Добавим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца недели в Украине должны выйти на показатель в 10 тысяч привитых людей в сутки.
Ранее сообщалось, что записались на вакцинацию уже 100 тысяч украинцев.