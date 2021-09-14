В Минздраве рассказали, какое наказание грозит медикам за подделку COVID-сертификата

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что за подделку сертификата о вакцинации врачу грозит до двух лет лишения свободы. Также медика могут лишить права заниматься меидчною деятельностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санврача Игоря Кузина на канале UA:Первый .

"Сейчас наказание будет идти по статье, которая касается подделки документов. Специфической статьи нет. Сейчас ответственность, которая есть, - за внесение ложных данных. Для врача это - от лишения права заниматься медицинской деятельностью до двух лет лишения свободы", - рассказал Кузин.

По его словам, сейчас в Украине открыто уже более 30 уголовных производств по факту подделки документов о вакцинации.

"Это и сертификаты ПЦР, и свидетельства о выздоровлении, и справки, и результаты по вакцинации. По некоторым из них следствие ведется, в ближайшее время будем видеть результаты", - добавил главный санитарный врач.