В МОЗ розповіли, яке покарання загрожує медикам за підробку COVID-сертифікату

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що за підробку сертифікату про вакцинацію лікарю загрожує до двох років позбавлення волі. Також медика можуть позбавити права займатися меидчною діяльністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря Ігоря Кузіна на каналі UA:Перший .

"Зараз покарання йтиме по статті, яке стосується підроблення документів. Специфічної статті немає. Зараз відповідальність, яка є,- за внесення неправдивих даних. Для лікаря це - від позбавлення права займатися медичною діяльністю до двох років позбавлення волі", - розповів Кузін.

За його словами, наразі в Україні відкрито вже понад 30 кримінальних проваджень по факту підробки документів про вакцинацію.

"Це і сертифікати ПЛР, і свідоцтва про одужання, і довідки, і результати по вакцинації. По деяких з них слідство ведеться, найближчим часом будемо бачити результати", - додав головний санітарний лікар.