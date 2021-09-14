UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Минздраве рассказали, какое наказание грозит медикам за подделку COVID-сертификата

Автор: Тиберий Юрик

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что за подделку сертификата о вакцинации врачу грозит до двух лет лишения свободы. Также медика могут лишить права заниматься меидчною деятельностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санврача Игоря Кузина на канале UA:Первый.

"Сейчас наказание будет идти по статье, которая касается подделки документов. Специфической статьи нет. Сейчас ответственность, которая есть, - за внесение ложных данных. Для врача это - от лишения права заниматься медицинской деятельностью до двух лет лишения свободы", - рассказал Кузин.

По его словам, сейчас в Украине открыто уже более 30 уголовных производств по факту подделки документов о вакцинации.

"Это и сертификаты ПЦР, и свидетельства о выздоровлении, и справки, и результаты по вакцинации. По некоторым из них следствие ведется, в ближайшее время будем видеть результаты", - добавил главный санитарный врач.

Напомним, в материале РБК-Украина вы можете прочитать, как в Украине подделывают COVID-сертификаты и какая за это ответственность.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВакцинация