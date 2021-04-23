В Минздраве рассказали, кого будут вакцинировать новой партией AstraZeneca

Вакцину AstraZeneca из новой партии произвела южнокорейская фирма SK Bioscience Co Ltd.

"Этой вакциной будут прививать приоритетные группы и людей в возрасте 65+, а также тех, кто должен получить вторую дозу уже в мае", - говорится в сообщении.

В Минздраве в очередной раз отмечают, что вакцина AstraZeneca производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина от SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) идентичны по составу и технологиям изготовления.

"Именно поэтому, если вы получили первую дозу AstraZeneca/Covishield, то вторую прививку можно сделать вакциной AstraZeneca-SKBio", - объясняют в министерстве.