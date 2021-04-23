В Минздраве рассказали, кого будут вакцинировать новой партией AstraZeneca

Новой партией вакцины AstraZeneca-SKBio, которая прибыла в Украину сегодня, будут вакцинировать людей старше 65 лет. Также ее потратят на тех, кто должен получить вторую дозу уже в мае.
Вакцину AstraZeneca из новой партии произвела южнокорейская фирма SK Bioscience Co Ltd.
"Этой вакциной будут прививать приоритетные группы и людей в возрасте 65+, а также тех, кто должен получить вторую дозу уже в мае", - говорится в сообщении.
В Минздраве в очередной раз отмечают, что вакцина AstraZeneca производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина от SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) идентичны по составу и технологиям изготовления.
"Именно поэтому, если вы получили первую дозу AstraZeneca/Covishield, то вторую прививку можно сделать вакциной AstraZeneca-SKBio", - объясняют в министерстве.
Напомним, сегодня в Украине доставили новую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca. Она состоит из 367 тысяч доз.
Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения заявили, что вакцинация от коронавирус второй дозой препарата Covishield производства AstraZeneca состоится через 12 недель после первой. То есть вакцинировать второй дозой начнут после 18 мая.
Первую партию AstraZeneca - 500 тысяч доз - потратили на введение первой дозы. Она прибыла в Украину в конце февраля из Индии.