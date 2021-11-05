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В Минздраве рассказали, сколько вакцинированных попадает в больницу с COVID-19

Автор: Ульяна Безпалько

В Минздраве рассказали, сколько вакцинированных попадает в больницу с COVID-19. Согласно ежедневной статистике, которой оперирует Минздрав, среди госпитализированных в среднем всего 4-6% вакцинированных.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Речь идет о людях, получивших как одну, так и две дозы.

По словам министра, все остальные, более 90% пациентов в больницах с COVID-19, не получили ни одной прививки. Он добавил, что такая же ситуация среди инфицированных.

"Также 4-6% вакцинированных в среднем есть среди новых случаев. К примеру, обнаружили 27 000 новых случаев. Из них 4-5% - это регистрация болезни у вакцинированных", - пояснил министр.

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Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения Украины