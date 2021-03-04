ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минздраве рассказали, когда станет известна стоимость закупленных вакцин

Новина українською → Украина, Четверг 04 марта 2021 15:23
В Минздраве рассказали, когда станет известна стоимость закупленных вакцин Фото: Врач делает укол (КГГА)
Автор: Андрей Василюк

Информацию о стоимости закупленных вакцин от коронавируса нельзя разглашать, пока действует контракт с производителями.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

Он отметил, что сегодня в контрактах о поставках полных партий есть требование конфиденциальности информации от производителей.

"Поэтому, чтобы обеспечить украинцев вакциной мы как государство вынуждены идти на требования производителей и не разглашать информацию, пока действует договор о конфиденциальности цены или графика поставки", - сказал Ляшко.

Он уточнил, что так прописано в контракте. "Если надо, мы уточним информацию о времени, когда будет озвучена информация о стоимости вакцин", - добавил главный санврач.

Напомним, в Украине на сегодня вакцинировали от COVID почти 10 тысяч человек.

При этом было зафиксировано более 100 побочных эффектов. Лишь один случай был квалифицирован как серьезный. При этом общее количество побочных эффектов в Украине составляет один процент от всех вакцинированных.

Добавим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца недели в Украине должны выйти на показатель в 10 тысяч привитых людей в сутки. По его словам, возможности украинской медицинской системы - вакцинировать от 5 до 7 млн человек в месяц.

Ранее сообщалось, что записались на вакцинацию уже 100 тысяч украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19