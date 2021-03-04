У МОЗ розповіли, коли стане відома вартість закуплених вакцин

Інформацію про вартість закуплених вакцин від коронавірусу не можна розголошувати, поки діє контракт з виробниками.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

Він зазначив, що сьогодні в контрактах про постачання повних партій є вимога конфіденційності інформації від виробників.

"Тому, щоб забезпечити українців вакциною ми як держава змушені йти на вимоги виробників і не розголошувати інформацію, поки діє договір про конфіденційність ціни або графік постачання", - сказав Ляшко.

Він уточнив, що так прописано в контракті. "Якщо треба, ми уточнимо інформацію про час, коли буде озвучена інформація про вартість вакцин", - додав головний санлікар.