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В Минздраве рассказали, где в Украине больше и меньше всего вакцинированных

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Украина, Понедельник 31 января 2022 12:14
В Минздраве рассказали, где в Украине больше и меньше всего вакцинированных Фото: очередь возле центра вакцинации от Covid-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В Украине уже вторую неделю подряд фиксируется снижение недельного количества проведенных вакцинаций от COVID-19. Самые низкие показатели за последние 7 дней в расчете на 100 тысяч населения зафиксированы в Хмельницкой, Волынской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в ходе брифинга.

"К сожалению, мы уже вторую неделю поспешно фиксируем снижение недельного количества проведенных прививок", - заявил он.

При этом Ляшко отметил, что самые низкие показатели за последние 7 дней в расчете на 100 тысяч населения зафиксированы в Хмельницкой, Волынской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

При этом министр подчеркнул, что наибольшее количество прививок с расчетом на 100 тысяч населения было сделано в Полтавской области.

"Сразу за лидером идут Киев, Ровенская, Луганская и Харьковская области", - резюмировал он.

Напомним, штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен в 20 областях Украины. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и г. Киеве.

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