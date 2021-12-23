В Минздраве сказали, сколько случаев "Омикрона" выявили в Украине

По состоянию на 22 декабря в Украине зарегистрирован один случай инфицирования штаммом "Омикрон". Болезнь обнаружили у мужчины, который вернулся из ОАЭ.

"По состоянию на 22 декабря 2021 года в Украине есть один лабораторно подтвержденный случай коронавируса штамма "Омикрон", - сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Случай "Омикрона" зафиксировали у мужчины, который еще весной прошел полный курс COVID-вакцинации. Известно, что он контактировал с больным в ОАЭ.

По данным Минздрава, сейчас пациент уже получил отрицательный тест, а саму болезнь перенес почти бессимптомно. Других случаев инфицирования новым вариантом, по крайней мере официально, в стране пока не выявляли.