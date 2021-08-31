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В Минздраве сообщили, когда запустят бумажную версию COVID-сертификата

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения (Минздрав) планирует запустить бумажную версию цифрового сертификата вакцинации. Такой документ появится уже осенью.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации".

Глава Директората по цифровой трансформации Минздрава Мария Карчевич объясняет, что документ пригодится гражданами, которые не могут воспользоваться сертификатом в смартфоне или имеют проблемы с интернетом. На бумажных сертификатах будет QR-код, с помощью которого можно проверить их подлинность.

"Сейчас есть возможность генерировать сертификат через приложение "Дия", также в ближайшее время появится возможность через портал "Дия", а осенью хотим внедрить возможность получить сертификат через учреждение здравоохранения, в бумажной форме", - рассказала изданию Карчевич.

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КоронавирусВакцинация