В Минздраве не видят юридических оснований недопуска невакцинированных к работе

На сегодняшний день в Украине не существует законодательства, которое бы позволяло запрещать выходить на работу лицам, которые не вакцинировались от COVID-19. Однако работники критической инфраструктуры должны помнить, где они работают.

"Сейчас юридических оснований, чтобы не допускать невакцинированного против коронавирусной болезни человека к работе нет", - сказал он.

Комментируя одобренную норму о том, что детсады и школы будут работать лишь в том случае, когда вакцинируется 80% педагогов, Кузин отметил: "Мы хотим обеспечить безопасные условия для учеников с 1-го сентября. В любом случае, мы инициировали и создаем условия для формирования безопасного пространства в школах".

По его словам, инициатива заключалась в том, что не будут открывать школы, которые будут иметь менее чем 80% вакцинированного персонала, который работает в данном заведении.

"Однако это требование будет касаться только школ в желтой, оранжевой или красной зонах. Каждый учитель и врач должен понимать, что он - работник критической инфраструктуры и работник, который собственным примером должен показывать, как верно делать", - сказал он.