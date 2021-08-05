У МОЗ не бачать юридичних підстав недопуску невакцинованих до роботи

На сьогоднішній день в Україні не існує законодавства, яке б дозволяло забороняти виходити на роботу особам, які не вакцинувалися від COVID-19. Однак працівники критичної інфраструктури повинні пам’ятати, де вони працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю, яке головний державний санітарний лікар Ігор Кузін дав " Українському радіо ".

"Зараз юридичних підстав, аби не допускати невакциновану проти коронавірусної хвороби людину до роботи немає", - сказав він.

Коментуючи схвалену норму про те, що дитсадки і школи працюватиимуть лише в тому випадку, коли вакцинується 80% педагогів, Кузін зазначив: "Ми хочемо забезпечити безпечні умови для учнів з 1-го вересня. В будь-якому випадку, ми ініціювали і створюємо умови для формування безпечного простору в школах".

За його словами, ініціатива полягала в тому, що не будуть відкривати школи, які матимуть менше ніж 80% вакциновано персоналу, який працює в даному закладі.

"Однак ця вимога стосуватиметься лише шкіл в жовтій, помаранчевій або червоній зонах. Кожен вчитель і лікар має розуміти, що він - працівник критичної інфраструктури і працівник, який власним прикладом має показувати як вірно робити", - сказав він.