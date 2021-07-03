ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минздраве заявили, что полностью COVID-вакцинированы более 800 тысяч украинцев

Новина українською →
Украина, Суббота 03 июля 2021 09:24
В Минздраве заявили, что полностью COVID-вакцинированы более 800 тысяч украинцев Фото: полностью COVID-вакцинированы более 800 тысяч украинцев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

По состоянию на сегодня, 3 июля, в Украине более чем 2 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса. Полностью иммунизированных граждан более 800 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что за минувшие сутки было привито 94547 украинцев. Одну дозу вакцины получили 37107 лиц, полностью иммунизированы - 57440 человек.

По информации ведомства, в течение суток работали:

  • 559 мобильных бригад,
  • 1410 пунктов прививания;
  • 26 центров вакцинации.

В Минздраве проинформировали, что с начала прививочной кампании было вакцинировано 2 038 239 человек, из них получили 1 дозу вакцины - 2 038 237 украинцев, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 823 923 украинца.

Напомним, Минздрав сообщил о 705 новых случаях коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Львовской областях.

Как писало РБК-Украина, в стране разрешили смешивать вакцины от коронавируса. В частности, Минздрав разрешил смешивать COVID-препараты компаний Pfizer и Moderna.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус Вакцинация
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19