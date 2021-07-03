В Украине 705 новых случаев коронавируса
Минздрав сообщил о 705 новых случаях коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Львовской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки:
- госпитализированы - 420 человек;
- летальных исходов - 36;
- выздоровели - 1072 человека;
- больше всего новых случаев за сутки в Киеве (161), Львовской (161), Киевской (78), Кировоградской (56) областях;
- протестовали за вчера методом ПЦР - 19 945 людей, методом ИФА - 7962 лица, экспресс-тестами - 15 097 лиц.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 237 202 человека;
- выздоровели - 2 170 656 украинцев;
- летальных случаев - 52 460.
Напомним, Киевская школа экономики сообщила, что в Украине возможна вспышка заболеваемости COVID-19 в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране.