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В Украине 705 новых случаев коронавируса

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Украина, Суббота 03 июля 2021 08:59
В Украине 705 новых случаев коронавируса
Автор: Юлия Струк

Минздрав сообщил о 705 новых случаях коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки:

  • госпитализированы - 420 человек;
  • летальных исходов - 36;
  • выздоровели - 1072 человека;
  • больше всего новых случаев за сутки в Киеве (161), Львовской (161), Киевской (78), Кировоградской (56) областях;
  • протестовали за вчера методом ПЦР - 19 945 людей, методом ИФА - 7962 лица, экспресс-тестами - 15 097 лиц.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 237 202 человека;
  • выздоровели - 2 170 656 украинцев;
  • летальных случаев - 52 460.

Напомним, Киевская школа экономики сообщила, что в Украине возможна вспышка заболеваемости COVID-19 в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране.

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