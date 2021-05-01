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В Минздраве заявили, что Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 14:27
В Минздраве заявили, что Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer Фото: глава Минздрава Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Украина договорилась об еще одном контракте с Pfizer. Будет доставлено еще 10 млн доз вакцины.

Об этом сообщил Минздрав.

Поставки вакцины ожидаются до конца текущего года.

"Мы достигли договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту - 500 тыс. доз - Украина получит уже в мае-июне, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные - 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.

Напомним, вчера Степанов анонсировал подписание нового контракта на поставку вакцины от коронавируса в Украину. По его словам, этот контракт обеспечит украинцев вакциной до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что Минздрав рассчитывает, что в мае 2021 года Украина получит почти миллион доз вакцины от Pfizer.

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