Обеспечит вакциной до конца года. Степанов анонсировал новый COVID-контракт

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал подписание нового контракта на поставку вакцины от коронавируса в Украину. По его словам, этот контракт обеспечит украинцев вакциной до конца 2021 года.

Какую именно вакцину от коронавируса решила приобрести Украина, глава министерства не рассказал.

"По тем контрактам, которые у нас есть, и по тем контрактам, которые максимум 2 дня, а может раньше, мы сообщим приятную новость по поводу контракта. Мы будем обеспечены до конца года полным объемом вакцин, которые нам нужны для вакцинации", - заявил Степанов.

Отметим, Украина уже заключила контракты на поставки вакцин от коронавируса компаний Pfizer, AstraZeneca, SinoVac и Novavax. Сегодня в Украину должна прибыть очередная партия вакцины SinoVac в размере 500 тысяч доз.