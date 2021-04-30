Обеспечит вакциной до конца года. Степанов анонсировал новый COVID-контракт
Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал подписание нового контракта на поставку вакцины от коронавируса в Украину. По его словам, этот контракт обеспечит украинцев вакциной до конца 2021 года.
Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".
Какую именно вакцину от коронавируса решила приобрести Украина, глава министерства не рассказал.
"По тем контрактам, которые у нас есть, и по тем контрактам, которые максимум 2 дня, а может раньше, мы сообщим приятную новость по поводу контракта. Мы будем обеспечены до конца года полным объемом вакцин, которые нам нужны для вакцинации", - заявил Степанов.
Отметим, Украина уже заключила контракты на поставки вакцин от коронавируса компаний Pfizer, AstraZeneca, SinoVac и Novavax. Сегодня в Украину должна прибыть очередная партия вакцины SinoVac в размере 500 тысяч доз.
Напомним, Минздрав рассчитывает, что в мае 2021 года Украина получит почти миллион доз вакцины от Pfizer.
Кроме того, поделиться вакциной с Украиной решила Польша. В Варшаве рассказали, когда состоится поставка вакцины.