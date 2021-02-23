В Минздраве ждут первую COVID-вакцину в течение часа

Министерство здравоохранения ожидает прибытия первой партии вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca из Индии в течение часа.

Об этом заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Ярослав Кучер заявил на брифинге утром 23 февраля.

"В ближайший час мы ожидаем прибытие рейса в аэропорт с вакциной", - сказал Кучер.

Напомним, в Украине уже зарегистрировали вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Решение Минздрав принял вчера. Раньше эту вакцину одобрила ВОЗ.

Вакцина, Oxford/AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована.

Сегодня утром в аэропорт "Борисполь" прибудет вакцина от коронавируса. Это первая вакцина, которую получит Украина.

Отметим, в начале марта в Украине может ухудшиться COVID-статистика. Количество заражений за сутки может вырасти в среднем до 6820 случаев.

Украина должна получить вакцины от коронавируса компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax, подробно о препаратах - в материале РБК-Украина.